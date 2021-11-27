Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde seyreden gemilerle, adalarda ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların denizden ve havadan nakledilmesini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, koronavirüs nedeniyle yardım talep eden kişilerin de sağlık kuruluşlarına transferini gerçekleştirdi.

85 farklı noktada görev yapıyorlar



Ülke genelinde 85 farklı noktada konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 sahil güvenlik korveti, 108 menel maksat sahil güvenlik botu, 83 küçük tip bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 19 mobil radar ile etkin arama kurtarma görevi icra ediyor.



Yabancı ülke teşkilatlarına da eğitim veriyorlar



Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sahip olduğu bilgi ve deneyimler ile deniz, hava ve kara unsurlarının teknolojik donanımı ve kullanımına ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nda yabancı ülkelerin Sahil Güvenlik Teşkilatlarında görev yapan askeri personele de aktarılıyor.

Komutanlığın, bugüne kadar 22 dost ve müttefik ülkeden eğitim verdiği personel sayısı 2 bin 47 kişiye ulaştı.