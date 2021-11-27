Türk savunma sanayii nefes kesen bir hızla büyümeye devam ediyor. Dünyanın ilgiyle takip ettiği yerli silah projeleri bir bir hayata geçiyor. 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 5 yeni silah daha katılacak.

Alçak irtifada koruma SUNGUR'da

Türkiye'nin hava savunma sistemi ailesinin alçak irtifada görev yapacak üyesi SUNGUR bunlardan biri. SUNGUR, Amerikan muadili Stinger gibi kendi sınıfındaki portatif sistemlerin önünde yer alıyor. Hedeflerin 8 kilometre uzaktan imhasını gerçekleştirme özelliğine sahip.

HİSAR-O kızılötesi güdümle geliyor

Hava savunmada çok daha gelişmiş bir ürün olan orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O da envanterdeki yerini alacak. HİSAR O kızılötesi güdümlü füzeler ile 60 kilometreye kadar hedef takibi yapabiliyor, 25 kilometreye kadar hedef imha edebiliyor.

Su altındaki güç 'AKYA'

Türkiye’nin ağır sınıftaki ilk torpido mühimmatı AKYA da deniz kuvvetlerine teslim edilecek. ROKETSAN tarafından üretilen AKYA, denizaltılardan su altı ve su yüzeyindeki hedeflere atılabilecek.

ATMACA'da teslimata çok yakın

ABD menşeli Harpoon’ların yerine geçecek milli gemi savar füzesi ATMACA envantere girecekler arasında. 220 kilometreden fazla menziliyle Türk donanmasının kabiliyetini arttıracak.

Etkili vuruşların yeni ismi MAM-T

MAM-T de 2022'de Türk savunma sanayinin teslim ettiği ürünlerden biri olacak. PKK'ya yönelik nokta operasyonlarının en önemli unsuru mini akıllı mühimmatın yeni ve daha güçlü versiyonu olacak. Milli SİHA'lardan atılacak mühimmat, sabit ve hareketli hedefleri yüksek tahrip gücü ile vurma özelliğine sahip.