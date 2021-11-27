Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8'i DEAŞ, 3'ü PKK/YPG, 1'i FETÖ üyesi toplam 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/BlVd5Uuc7o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021
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