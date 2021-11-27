Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük ziyaret için Türkmenistan'a gitti.

Erdoğan'ı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov resmi törenle karşıladı.

İki lider tören sonrasında bir araya geldi. Baş başa görüşmede ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirildi.

Farklı alanlarda 8 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında, sağlık, ticaret, tarım ve medya alanlarında 8 anlaşma ve ortak bildiriye imza atıldı.

Ortak basın toplantısı sonrasında Devlet Nişanı Tevcih Töreni düzenlendi.

Nişan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde ticari ilişkiler ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde, Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, COVID-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eş güdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve marjında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.