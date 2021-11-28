Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan’da liderlerle bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: İran Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan İbrahim Reisi
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