Türkiye'de şarj altyapısının elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için de çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de şu anda 2 bin kadar şarj istasyonu var. Ancak elektrikli araçların artmasıyla gelecek yıllarda yüz binlerce şarj istasyonuna ihtiyaç olacak.

Düzenleme Meclis'in gündeminde

Şarj altyapısının genişletilmesi için çalışmalar sürerken bu istasyonlarla ilgili yasal düzenleme de Meclis'in gündeminde yer alıyor.

Teklifle birlikte sistemin kurulumu ve hizmet şartları için hukuki alt yapı hazırlandı.

Sürdürülebilir şarj alt yapısı ile serbest piyasanın tesis edilmesi ve piyasanın işleyişiyle ilgili temel ilkeler belirlendi.

Yeni dönemde şarj hizmeti verecek şirketlerin lisans alması istenecek. Şarj istasyonu, şarj hizmeti ve şarj istasyonu işletmecisi gibi kavramlar mevzuata girecek.

Kullanıcı hakları belirlendi

Elektrikli araç kullanıcılarının hakları da tespit edildi. Şirketler elektrikli araç sahiplerinden şarj ve şarj hizmet bedeli dışında ücret talep edemeyecek.

Belirlenen fiyatlar dijital ortamlarda ilan edilecek. Düzenlemenin yasalaşmasıyla elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumu ivme kazanacak.