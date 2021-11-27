Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobille ilgili merak edilenler cevaplarını buluyor. Gelinen son noktayı, TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Dünya Gazetesi'ne anlattı.

Karataş, yerli otomobille ilgili en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. Fiyatlandırmanın 2022’nin sonu 2023’ün başında belli olacağını söyledi.

C-SUV modelinin kendi sınıfında, Türkiye’de satılan mevcut araçlarla rekabet edecek bir fiyatla piyasaya çıkacağını açıkladı.

30 dakikada yüzde 80 şarj

Yerli otomobilin şarj süresi de rekabetçi olacak. TOGG, 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilecek. Peki, şarj alt yapısı, elektrikli araç kullanımını destekleyecek mi? Karataş, buna "Şarj konusu korku olmaktan çıkacak" diyerek yanıt verdi.

Nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu her 25 kilometrekarede bir şarj ünitesi kurmayı planladıklarını söyledi.

Çip krizi TOGG'u etkiler mi?

Otomobil sektörünü derinden etkileyen tedarik ve çip krizine de değinen TOGG'un CEO'su "Doğru planlama ile yaptığımız rezervasyonlar sayesinde etkilenmeyeceğiz" dedi.

Karataş, elektrikli araç üretimindeki yeni tehlikenin batarya krizi olduğuna dikkat çekti, "Enerjide dışa bağımlılığı kendi bataryamızı üreterek sona erdireceğiz" dedi.

İlk elektrikli SUV aracın 2022 yılı sonunda üretim bandından indirilmesi planlanıyor.