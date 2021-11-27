İzmir Ekonomi Üniversitesinden mezun olan Tolga Varol Yüksek Lisans eğitimi için Almanya’ya gitti. Burada Alman arkadaşı Roman Prytkov ile geliştirdiği kamera sistemi, "özel konsorsiyumla birlikte başvurdukları" Avrupa Birliği'nden (AB) 1,5 milyon dolarlık destek aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varol, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Avrupa’da bir demir yolu şirketiyle anlaşıldı

Varol, cihazın diğer araç kameraları gibi kurulabildiğini anlattı:

"Araç sürüş esnasında insanların yüzündeki mimikler değişim gösterebiliyor. Göz kapaklarını kapatma süresi ve yüzdeki birleşim noktaları farklılaşıyor. Sürüş sırasında kişi, başını sağa sola çevirebiliyor.

Aslında tüm bunlar, dikkatin ve yorgunluğun göstergesi. Ani bir değişim durumunda, örneğin göz kapağının 3 saniyeden fazla kapalı kalması veya sürücünün yorgunken öndeki aracı yüksek hızda, kısa mesafede takip etmesi durumunda uyarı da verebiliyor. Bu sayede sürücünün özellikleri belirleniyor, ona ilişkin önemli bir veri haritası sağlanıyor.

Sürücünün aynı hataları tekrarlamaması, dikkat eksikliğinin giderilmesi, ne sıklıkta araç kullanması gerektiği gibi birçok konuda, cihazı kullanan firmalara bir anlamda danışmanlık hizmeti sağlanmış oluyor."

Projeyi kurdukları şirket ile pilot olarak uygulamaya başladıklarını vurgulayan Varol, Avrupa'daki bir demir yolu şirketiyle anlaşma sağladıklarını ve önemli markalarla da iletişim halinde olduklarını söyledi.