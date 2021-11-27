Kamu kurumları dijitalleşmeye devam ediyor. 829 kamu kurumuna erişme imkanı sunan e-Devlet, 57 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

2008 yılında 22 hizmet sunan uygulama, bugün itibarıyla kullanıcılarına 6 bin 86 farklı hizmet sunuyor.

Sanallaşan hizmetler arttıkça bürokratik işlemler saniyeler içinde sonuçlanıyor ve devlet kurumlarında harcanan zaman azalıyor.

e-Devlet'teki her uygulama büyük talep görüyor

Yaklaşık 1 ay önce hayata geçen "ikametgahım" ekranı 1,5 milyon, "çalışma hayatım" ekranı ise 23 milyon kullanıcıya ulaştı.



e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamalar arasında ise "araçlarım" ekranı bulunuyor. Bu ekran 2020 yılında hizmete girdi ve 200 milyondan fazla kez kullanıldı.



Trafik sigortası ve kasko bilgileri ile otoyol ve köprü geçiş ücretleri buradan kontrol edilebiliyor.



Kullanıcı girişi sayısında artış var



829 kamu kurumu tarafından sağlanan tüm bu hizmetlerle kullanıcı girişi de her geçen yıl artıyor.



2021 yılının 10 aylık döneminde e-Devlet'e 2,7 milyar giriş gerçekleşti.