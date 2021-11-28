Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde açıklama yaptı.

Terörle mücadelede iş birliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde dünyaya çağrı yaptı.

"Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır" diyen Erdoğan, çözüm vizyonunun ön yargısız bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi’nde konuşuyor. https://t.co/RNR0poDUFh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. pic.twitter.com/n1goq8YtHe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2021

Afganistan'da son durum

Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya kalan Afganistan'da yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimizdir. Tüm bölgeyi etkileyecek mülteci krizinin önlenmesi için ekonomik hareketliliğinin canlanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. pic.twitter.com/8BK74nOZSp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2021

"Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan'ın bölgede refahın artması için attığı adımlar takdir edilmelidir. Türkiye olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.