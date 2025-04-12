Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) dünkü görüşmelerle başladı.

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu forumun, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen ADF 2025'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer alıyor.

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF 2025'teki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebiliyor, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanıyor.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle yarın da devam edecek.