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Gündem
TRT Haber 12.04.2025 05:57

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor

Antalya Diplomasi Forumu, 140'ı aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan ve 450'ye yakın uluslararası temsilci olmak üzere 4 bini aşkın katılımcı iştirakiyle Antalya'da ikinci gününde devam edecek.

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) dünkü görüşmelerle başladı.

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu forumun, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen ADF 2025'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer alıyor.

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF 2025'teki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebiliyor, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanıyor.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle yarın da devam edecek.

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