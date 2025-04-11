Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki kabule ilişkin, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Ada'nın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. KKTC'nin kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün huzur ve refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."