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Gündem
AA 11.04.2025 20:06

İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyım atandı

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından, 101 kişiye ait 24 şirkete kayyım atandı. 28 şirkete ise denetim kayyımı atandı.

İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyımı atandığı öğrenildi.

Kayyım atanan şirketler şunlar:

"İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstcon İnşaat Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi, Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi, Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi, Asoy İnşaat Anonim Şirketi, Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi, Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

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