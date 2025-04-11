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Gündem
AA 11.04.2025 18:31

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Emine Erdoğan, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Sachs ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Sachs, bu yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan geniş düzeyli kutlamaların güzel geçtiği yönünde fikir beyan etti.

Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta imzalamıştı.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

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