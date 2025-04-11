UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de durum daha da kötüye gitmiş görünüyor

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Lazzarini, Gazze'deki son duruma yönelik sorularını yanıtladı.

Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'nin "ölüm tarlasına dönüştüğü" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak "(Gazze'de) Kesinlikle güvenli bir yer yok, insanlar sürekli hareket halinde, sürekli tahliye ve yer değiştirme emri altında." dedi.

Gazze'deki insanların günlük bombardımanın yanı sıra "yayılan ve derinleşen açlık, hastalıklar, olağanüstü pis bir yaşam koşullarıyla" mücadele ettiklerini belirten Lazzarini, "Ateşkesten önce zaten cehennem gibi olduğunu düşündüğümüz durum dibe vurmuş durumda. Ateşkesin bozulmasından bu yana durum daha da kötüye gitmiş gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dağıtılacak iç yardım bile yok"

UNWRA'nın Gazze'de 12 binden fazla Filistinli çalışanı olduğunu dile getiren Lazzarini, "Ancak iş, insani yardım dağıtımına gelince artık dağıtılacak iç yardım bile yok ve geçiş bir ay önce kapatıldı, dolayısıyla Gazze Şeridi içindeki yardım neredeyse tamamen tükendi." diye konuştu.

Lazzarini, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından BM'nin 24 Mart'ta Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı almasının "güvenlik nedenleriyle" bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"BM'nin faaliyet gösterdiği rezidansın trajik bir olayla sarsıldığını, çok sayıda uluslararası personelin yaralandığını ve bir kişinin öldüğünü gördük. Tüm bunlar bu kararı haklı çıkardı ve geçiş söz konusu olduğunda, sürekli olarak ablukanın ve kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Gazze Şeridi'ne engelsiz, kesintisiz, vasıfsız insani yardım akışı için sürekli çağrıda bulunuyoruz ve ayrıca rehinelerin serbest bırakılması için sürekli çağrıda bulunuyoruz."

İsrail'in Gazze'de Filistinli 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını hedef alması konusunda ise Lazzarini, bunun bir kez daha "insani yardım çalışanlarının göz ardı edildiği ve uluslararası insancıl hukukun tamamen hiçe sayıldığını" gösterdiğini kaydetti.

Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana 280'den fazlası UNRWA'dan olmak üzere 400'den fazla insani yardım çalışanının İsrail saldırılarında öldürüldüğünü hatırlatarak, "(15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürülmesi) Bu son olay kesinlikle yeni bir seviyeye ulaştı çünkü bu insanların kimlikleri açıkça tespit edildi. Kimse bu olayın varlığını görmezden gelemez ve teker teker öldürülmüş gibi görünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu olayı çevreleyen gerçekleri toplamak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılmasının önemine dikkati çeken Lazzarini, sorumluların şimdiye kadar cezalandırılmadığını belirtti.

"Anlatı savaşı"

Lazzarini, mevcut durumdaki "anlatı savaşına" ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "İsrail'den gelen bir anlatı var, Gazze'den gelen bir anlatı var ve bu anlatılar asla uzlaşmıyor." yorumunu yaptı.

Filistinli gazetecilerin canlarını tehlikeye atarak her gün "kahramanca" haber yaptığını dile getiren Lazzarini, bu çalışmaların bağımsız uluslararası gazetecilerin varlığıyla desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Lazzarini, Gazze'deki olaylar hakkında yanlış bilgilendirmeye, dezenformasyona ve propagandaya yer verilmemesi için bölgede uluslararası gazetecilerin de faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.