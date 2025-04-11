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Gündem
AA 11.04.2025 17:02

Vjosa Osmani Antalya'da eş-Şara ile görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Vjosa Osmani Antalya'da eş-Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Osmani, Şara ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Özgür Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile ilk görüşmemizi gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasında işbirliğinin yeni bir sayfasını açmak için bir araya geldik." ifadelerine yer verdi.

Aliyev ile eş-Şara Antalya'da görüştü
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Osmani, Kosova ve Suriye halklarının özgürlük mücadeleleri sırasında, diktatörlük ve soykırım rejimleri nedeniyle sayısız acıya maruz kaldığını ifade etti.

Kosova ve Suriye’nin savaşın acısı, yerinden edilme ve yeniden inşa sürecinin zorlukları gibi benzer yaraları paylaştığına dikkati çeken Osmani, Kosova'nın demokratik kurumların inşasında edindiği tecrübeyi Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

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