Parçalı Bulutlu -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.04.2025 16:30

Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek paneli düzenlendi

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" başlıklı panelde çok taraflı diplomasiye duyulan ihtiyaç, uluslararası sistemin reforme edilmesi ve küresel işbirliğinin önemi ele alındı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek paneli düzenlendi
[Fotograf: AA]

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" başlıklı Liderler Paneli yapıldı.

Andrea Sanke moderatörlüğündeki panele Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve eski Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor katıldı.

Yang, dünyadaki sorunların çözümü için işbirliğinin gerekliliğine işaret ederek, "Çok taraflı sistem çalışmazsa hiçbir ülke, bu sorunlarla tek başına başa çıkamaz." dedi.

BM'nin zaman zaman eleştirildiğini ancak buna rağmen bugüne kadar insanlık tarihinde benzeri olmayan bir misyonu sürdürdüğünü kaydeden Yang, “Her şeyin mükemmel olmasını istiyoruz ama mükemmel değiliz. Sorunlarımız var ancak bunları çözebilecek kapasitemiz de var." diye konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek paneli düzenlendi

Yang, çok taraflılığın kriz döneminden geçtiğini ancak bu durumun aşılabileceğini belirterek, Küresel Güney'in hızı istenilen seviyede olmasa da yükseldiğini söyledi.

BM'nin 80 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Yang, "BM'nin, bugün BM Güvenlik Konseyi ve hatta başkanlığını yaptığım Genel Kurul ile ilgili bazı düzenlemeler ve reformlar gerçekleştirmesi gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi için reformlar kesinlikle gerekli." ifadelerini kullandı.

Yang, Genel Kurulun rolünün yeniden canlandırılması gerektiğini, bunun da dünya genelinde daha kapsayıcı ve adil temsil için önemli olduğunu vurguladı.

Diplomasi ve müzakerelerin en güçlü silah olduğuna ve tarihteki büyük savaşların anlaşmalarla sona erdiğine işaret eden Yang, "Diplomasi anahtardır. BM, geleceğin örgütüdür. Eğer BM var olmasaydı bugün onu kurardık." değerlendirmesini yaptı.

"Barış görüşmesi olacaksa Ukrayna'nın orada bulunması gerek"

Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da uluslararası sistemin çok taraflılıktan egemen devletlerin kendi çıkarlarını öncelediği yapıya kaydığına dikkat çekti.

Pahor, BM Güvenlik Konseyinin yapısının küresel krizleri çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Pahor, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tutum sergiledi, Ukrayna ise bu saldırının mağduru. Eğer bir barış görüşmesi olacaksa Ukrayna'nın orada bulunması gerekir. Ukraynalılar olmadan hiç kimse Ukrayna'nın geleceğine karar verme hakkına sahip değil." ifadelerini kullandı.

Pahor, adil olmayan bir çözümün yeni çatışmalara yol açabileceğini belirterek, "Barış, adil ve kalıcı olmalı, eğer adil olmazsa kalıcı bir barış olmaz." görüşünü paylaştı.

"Afrika, BM Güvenlik Konseyinde yeterince temsil edilmiyor"

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio da uluslararası sistemin artık işlevini yitirdiğini ve acilen reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "(Mevcut durumu) Bunu değiştirebilmek için başka bir savaşa ihtiyacımız yok. Bugün olanların çoğu, BM'nin artık hepimizin güvendiği ana forum olarak görülmemesinin bir sonucu. Hepimizin güvendiği çok taraflı sistem artık yok, artık hiçbir sese sahip değil." ifadelerini kullandı.

Bio, bugün BM Güvenlik Konseyindeki kararların yüzde 70’inin Afrika’yı ilgilendirdiğini ancak BM Güvenlik Konseyinde yeterince temsil edilmediğini vurguladı.

Savaşların çözümünün ancak diyalogla mümkün olduğunu anlatan Bio, "11 yıl süren ve Afrika'nın en acımasız savaşlarından biri olan iç savaşı, silahla değil başkalarının görüşlerine saygı göstererek ve görüş ayrılıklarını masada çözerek sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Bio, bugünkü küresel sistemde güçlü olanların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirerek, "En güçlü olanın, diğerlerine bakmak gibi ahlaki bir yükümlülüğü vardır. Uluslararası sistemde eksik olan şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
TİHEK Başkanı Kılıç: Filistinli tanıkların ifadeleri UCM'ye delil olarak sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Bahçeli: Terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir
17:45
Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü
17:41
AB, ABD ile tarifeleri görüşmeye gidiyor
17:39
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur
17:30
'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi
17:31
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de durum daha da kötüye gitmiş görünüyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Başkentte kar yağışı başladı
Başkentte kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ