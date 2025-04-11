Çok Bulutlu -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.04.2025 16:06

Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.

Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı
[Fotograf: AA]

Forumun, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen ADF 2025'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Forumda 3 gün boyunca muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF 2025'teki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 13 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

ETİKETLER
Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Aliyev ile eş-Şara Antalya'da görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
SNHR Direktörü Abdülgani: Forum, yeni Suriye yönetimi için mükemmel bir platform
16:21
Turistik Diyarbakır Ekspresi sezonun ilk seferi için yola çıktı
16:14
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı
16:11
BM, İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi
15:55
Aliyev ile eş-Şara Antalya'da görüştü
15:51
Macron: Tarifelere verilen 90 günlük ara firmalar için "belirsizlik" kaynağı
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Başkentte kar yağışı başladı
Başkentte kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ