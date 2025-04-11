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Gündem
TRT Haber 11.04.2025 11:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında liderlerle görüşme trafiğine başladı. Erdoğan; Azerbaycanlı, Karadağlı, Kosovalı mevkidaşları ve Libya Başbakanı ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

"Bölgesel ve küresel konular ele alındı"

İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Karadağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum için Türkiye’de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Kosova

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Libya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Antalya Diplomasi Forumu Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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