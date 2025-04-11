Bakan Fidan: Türkiye çözümün merkezinde duran bir ülkedir

Bakan Fidan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında katılımcılara hitap etti.

Fidan, dünyanın dört bir yanından ADF'ye katılan yetkilileri selamlayarak konuklara "Antalya'ya hoş geldiniz." diye konuştu.

ADF'nin sadece bir forum değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir fikir zemini inşa edilen bir yer olduğuna işaret eden Fidan, "Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu forumu gerçekleştiriyoruz. Forumumuz, ayrışan bir dünyada diyaloğun ve diplomasinin nabzının nasıl attığının küresel bir merkezi haline gelmiştir. Her yıl daha da büyüyen bu çatı, kuzeyle güneyi, doğuyla batıyı, devlet adamlarıyla düşünce insanlarını, diplomatlarla gençleri aynı masa etrafında buluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, ADF'nin bu yıl da farklı sesleri, perspektifleri ve çözüm arayışlarını bir araya getirdiğine dikkati çekerek ADF'nin ruhunu oluşturan temel değerlerin çok seslilik, kapsayıcılık ve ortak akıl olduğuna işaret etti.

ADF'nin bu yapısıyla kısa sürede uluslararası alanda marka değerine ulaşmış ve saygın bir buluşma noktası haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, "Uluslararası düzeyde etkisi, itibarı ve geniş katılım profili ile forumumuz öne çıkmış durumdadır. Bu yönüyle Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya çapında bir ihtiyaca cevap verdiğini çok şükür görmekteyiz." dedi.

Fidan, ADF'nin bu yılki temasının "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olduğunu hatırlatarak forumun zengin tema, derin perspektif ve çözüm arayışı açısından son derece anlamlı bir yapıda olduğuna dikkati çekti.

ADF'de 3 gün boyunca, dünyanın karşı karşıya olduğu adalet, güvenlik ve yönetişim krizlerine ışık tutmaya çalışılacağını kaydeden Fidan, yaşanan dönüşüm süreçlerinin mercek altına alınacağını değişimin dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasının hedefleneceğini söyledi.

Bakan Fidan, ADF'de arabuluculuktan bölgesel ve küresel işbirliğine, kurumsal ve normatif reformlardan diplomasinin yeniden işler hale getirilmesine kadar mevcut sorunlara yönelik çözüm yollarının ele alınacağına değinerek yeni ortaklık arayışlarının beraber tartışılacağı dile getirdi.

"Bugün diplomasiyi koridorlardan ve masalardan ibaret görmek yanlış olur"

ADF'de ayrıca ortak aklın rehberliğinde sürdürülebilir çözümler üretmeyi mümkün kılacak bir düşünce ve diplomasi iklimi yaratmanın da hedeflendiğini aktaran Fidan, böylelikle diplomasinin yeniden sahiplenilmesinin amaçlandığını belirtti.

Hakan Fidan, içinde bulunulan çağın sadece teknolojik dönüşümün, sadece politik kaymaların değil aynı zamanda diplomasinin doğasının da kökten değiştiği bir dönem haline geldiğine dikkati çekerek "Bugün diplomasiyi koridorlardan ve masalardan ibaret görmek yanlış olur. Yeni çağda diplomasi daha çok katmanlı ve daha çok dinamik bir anlayış talep etmekte. Bir başka ifadeyle, uluslararası ilişkiler, bugün görülmez ağlarla örülü, sabit çizgilerden uzak, dinamik bir evreni temsil etmekte." diye konuştu.

Fidan, bilginin yolculuğu gibi uluslararası krizler ve mücadelelerin de hızla yayıldığına işaret ederek siber saldırılar, dezenformasyon, yapay zekalı tehditler, enerji güvenliği ve ticaret savaşları gibi konuların artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın da meselesi haline geldiğini söyledi.

Diplomasinin artık sadece devletler arası bir araç değil, insanlığın ortak geleceğini şekillendiren bir zihin işi haline geldiğine dikkati çeken Fidan, 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken tarihin akışını şekillendirecek küresel bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Fidan, bu dönüşümün etkisinin her yerde hissedildiğini, dönüşümün yalnızca uluslararası sistemdeki güç merkezinin yer değiştirmesiyle sınırlı kalmadığını; mevcut düzenin, sorunlara çözümler üretememesi nedeniyle toplumsal hareketlerin kendi içinde de dönüşüme uğradığını dile getirdi.

Çok kutuplu, katmanlı ve boyutlu uluslararası düzen

Geleneksel tehdit algılarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini ve ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin giderek zedelendiğini ve hatta yok olduğunu vurgulayan Fidan, zamanın ruhunun artık çok kutuplu, katmanlı ve boyutlu bir uluslararası düzene işaret ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan, jeopolitik ve ideolojik bölünme ile bloklaşma eğiliminin arttığına dikkati çekerek silahlanma yarışının maalesef yeniden başladığını ve bu ortamda küresel yönetimde yaşanan aşınmanın, çok taraflı kuruluşların zayıflamasının, küresel meselelerde eşgüdümün zorlaşmasının en önemli sınamalar olarak ortaya çıktığını söyledi.

Uluslararası sisteme yönelik en büyük potansiyel tehdidin ise kuralsızlığın, belirsizliğin ve başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecek olduğuna dikkati çeken Fidan, bu nedenle uluslararası düzlemde aklıselim ve adalete dayanan gerçekçi politikalara ve etkin diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Fidan, meselenin çok kutupluluğun doğru yönetilebilmesi olduğunun altını çizerek aynı zamanda küresel yönetişimin daha kapsayıcı hale getirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya inşallah inşa edilebilecek" sözlerinin ancak bu şekilde gerçekleşebileceğine işaret eden Fidan, bu hedefin yalnızca söylemlerle değil, uluslararası kuruluşların da bu ilkeye göre yeniden şekillendirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

⁠"BMGK gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir"

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletlerin bugün uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini maalesef karşılayamadığını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir. Bunun en açık örneği, Gazze'dir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır. Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı. Bu tablonun adı ise karşımıza meşruiyet krizi olarak çıktı." diye konuştu.

21.⁠ ⁠yüzyılda yeni uluslararası düzeninin zemini hazırlanırken öncelikle bu meşruiyet krizinin aşılması gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Uluslararası kamuoyunun adalet çağrıları her yerde yankılanmakta, artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle dünya sisteminin merkezinde artık güç değil, hak hakim olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir"

Bakan Fidan, "Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Afrika'da işbirliği inşa eden bir aktördür. Bu duruşumuz sadece coğrafyamızdan değil, tarihimizden ve milletimizin vicdanından kaynaklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bu duruşunun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen bağımsız ve proaktif dış politika vizyonundan" güç aldığını vurgulayan Bakan Fidan, "Bu vizyonumuzla haksızlık karşısında adaleti, eşitsizlik karşısında hakkaniyeti, zulüm karşısında mazlumları savunmaktayız. Bu hakikatleri açık yüreklilikle ifade edebilmek ve uluslararası düzlemde adaletin ve hakkın sesi olabilmek cesaret işidir." dedi.

Fidan, bu nedenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Sayın Cumhurbaşkanım, sahibi olduğunuz cesaret ancak güçlü bir halk iradesine dayanan ve yüksek meşruiyetle hareket eden liderlerin gösterebileceği bir duruştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin yüksek teveccühüne dayanan güçlü liderliği dünyanın her noktasında kararlı adımlar atabilmemize imkan tanımaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Millet iradesinden aldığı güçle şekillenen bu vizyoner yaklaşımın Türkiye'nin küresel ve bölgesel meselelere yön veren bir aktör haline gelmesini sağladığını" kaydeden Fidan, "Bu; tarihsel derinliğimizi yansıtan, halkımızın değerlerini öne çıkartan ve bölgemizin beklentilerine cevap veren siyasal akıl ve stratejik kültürümüzün de ayrıca yansımasıdır." dedi.

Türk Hariciyesi'nin bugün 500 yılı aşkın birikimiyle çekim merkezi olan bir nitelik taşıdığını vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, diplomasinin artan önemi ve değişen doğasını da dikkate alarak her zamankinden daha aktif bir performans ortaya koyduğunu, özgün pozisyonlar alabildiğini ve yön verebilen bir duruş sergileyebildiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu çerçevede bölgedeki yeni ortaklıklar, platformlar ve mekanizmalar tesis ederek kazan kazan anlayışı ve bölgesel sahiplenme ilkeleriyle barış ve istikrar ürettiklerini belirterek "İnanıyoruz ki bölgedeki sorunların kalıcı çözümü dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesiyle mümkündür." diye konuştu.

"Komşularımızı çözümlerin birer parçası ve işbirliğimizin ortakları olarak görüyoruz"

Bölge gerçeklerinden kopuk dış müdahalelerin ne denli yüksek maliyetli olabildiğinin geçmiş tecrübeler ışığında gösterildiğini kaydeden Fidan; Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'ın da yer aldığı geniş Karadeniz ve Akdeniz havzaları ile Afrika'da çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasının, kendileri için temel ve vazgeçilmez öncelik haline geldiğini dile getirdi.

Bakan Fidan, bölgede refah, güvenlik ve kalkınmanın ancak işbirliği ve dayanışma ile mümkün olabileceğini bildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bakışta komşularımızı bir tehdit unsuru olarak değil, tam tersine hepimizin yararına olacak çözümlerin birer parçası ve işbirliğimizin ortakları olarak görüyoruz. Bölgemiz güç çekişmelerinin değil, karşılıklı saygı ve işbirliğinin yeşerdiği, devletlerin birbirine tahakküm değil, barış ve diyalog eli uzattığı bir ortak geleceğin coğrafyası olmak durumundadır."

Hakan Fidan, kemikleşmiş sorunların, siyasi irade ve karşılıklı niyet olması halinde zaman içerisinde çözüme ulaşacağını vurguladı.

Bugün açılışını yaptıkları 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun Türk Hariciyesi'nin gerçekçi, yenilikçi, kapsayıcı ve çözüm odaklı anlayışını yansıttığını kaydeden Fidan, "Küresel gündemin en çetin konularında bile farklı bir bakış açılarını bir araya getirebilen forumumuz, burada da inşallah bize bu senede ışık tutacaktır." dedi.