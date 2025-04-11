Bahçeli: Terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Terör devleti İsrail'in, Suriye'de ayağımızın altında dolaşması, zaman zaman nokta hedeflere saldırılar düzenlemesi, kaçınılmaz akıbetin ağlarını günbegün örmektedir.

PKK terör örgütünün Siyonist ve emperyalist komploların devreye girmesine fırsat vermeden silah bırakması, örgütsel feshi sonuçlandırması kısa süre içinde temin edilmeli.

İsrail'e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir.

DEM Parti’nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir.

Karşılıklı güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir.

İç cephemizin gücüne güç katmasını, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun muktedir ve muvafık yapısını bir türlü kabullenemeyen, en küçük hazım belirtisi gösteremeyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin terörsüz Türkiye hedefinden dolayı bunaldığı, korkuya kapıldığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Onların korkuları Türkiye’nin baharıdır. Onların kabusları Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir.

Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye’nin mukaddimesidir."