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Gündem
AA 11.04.2025 17:36

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesine her zaman destek veren, her zorluk ve başarıda yanında bulunan bir lider olduğunu belirterek, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Osmani, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kosova’ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye’nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.

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Kosova Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu
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