Açık -3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.04.2025 23:46

Bakan Göktaş, Filistin Başbakanı Mustafa ve eşiyle görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve eşiyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Filistin Başbakanı Mustafa ve eşiyle görüştü

Göktaş, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve eşiyle görüşmesinden fotoğraflara yer verdi.

Barışın diliyle konuşan bir dünya için diplomasinin gücüne inandıklarını belirten Göktaş, paylaşımında, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Filistin halkının onurlu ve bağımsız bir gelecek inşa etmesi için uluslararası toplumun ortak bir sorumluluğu vardır. Türkiye, adil ve sürdürülebilir bir barış için her platformda Filistin'in yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakan Göktaş, forum kapsamında, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Shaya Mohsin Al-Zindani ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de görüştü.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Antalya Diplomasi Forumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Antalya'da Gazze zirvesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Bakan Yumaklı: Ekonominin boykot çağrılarına kurban edilmesi doğru değil
23:46
Yunanistan'da demir yolu şirketinin merkez binası önünde şüpheli çanta patladı
23:44
BUDO'nun 8 seferine hava engeli
23:32
Trump'ın Özel Temsilcisi'nden İran açıklaması: ABD uzlaşmaya açık
23:39
Antalya'da Gazze zirvesi
22:46
Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak için Yahudi bayramlarını kullanıyor
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ