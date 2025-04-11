Bakan Göktaş, Filistin Başbakanı Mustafa ve eşiyle görüştü

Göktaş, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve eşiyle görüşmesinden fotoğraflara yer verdi.

Barışın diliyle konuşan bir dünya için diplomasinin gücüne inandıklarını belirten Göktaş, paylaşımında, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Filistin halkının onurlu ve bağımsız bir gelecek inşa etmesi için uluslararası toplumun ortak bir sorumluluğu vardır. Türkiye, adil ve sürdürülebilir bir barış için her platformda Filistin'in yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakan Göktaş, forum kapsamında, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Shaya Mohsin Al-Zindani ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de görüştü.