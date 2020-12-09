DHKP-C'li avukat Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı
DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.
İstanbul ve Edirne polisi, DHKP-C'li avukat Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ünsal'ın Edirne'de aracı durduruldu.
Savcı M.Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından DHKP-C terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan, cezaevinde ölüm orucu sonrası tahliye edilen DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal,Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK’lı 3 göçmen kaçaksıyla yakalandı— TC İçişleri Bakanlığı Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@TC_icisleri) December 9, 2020
3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı
Araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.
Yanında biri PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk polisi kaçırmıyor" dedi.
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