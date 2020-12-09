Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

İstanbul ve Edirne polisi, DHKP-C'li avukat Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ünsal'ın Edirne'de aracı durduruldu.

Savcı M.Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından DHKP-C terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan, cezaevinde ölüm orucu sonrası tahliye edilen DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal,Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK’lı 3 göçmen kaçaksıyla yakalandı — TC İçişleri Bakanlığı Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@TC_icisleri) December 9, 2020

3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı

Araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

Yanında biri PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk polisi kaçırmıyor" dedi.