Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti. Yemeğe, eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 20:21
- 19:52
- 19:27
- 19:27
- 20:24
Sıradaki Haber
Fuat Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz