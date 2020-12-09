Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'nu kutladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin yeni Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Ertuğruloğlu'nu kutladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu KKTC
Son Haberler
- 21:36
- 21:44
- 21:36
- 21:26
- 20:37
Sıradaki Haber
Fuat Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz