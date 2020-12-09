Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Buna göre, son 24 saatte 204 bin 411 kişiye test uygulandı, 31 bin 712 yeni vaka, 6 bin 213 yeni hasta tespit edildi. 5 bin 846 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. 217 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye çıktı. Ağır hasta sayısı 5 bin 901'e yükseldi.

Bakan Koca, hastanelerdeki doluluk oranıyla ilgili de konuştu:

"İstanbul'da hastane yükü devam ediyor ancak artış hızında düşüş var. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5 ve İzmir'de yüzde 77,6'dır. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84,8'dir."