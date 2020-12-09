Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İkna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika
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