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Gündem
AA- TRT HABER 14.07.2025 09:20

DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak görüşme saat 14.00'te başlayacak.

DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Heyet Çarşamba günü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak görüşme saat 14.00'te başlayacak. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edecek.

Heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

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CHP DEM Parti MHP Son Dakika Terörsüz Türkiye
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