20 ilde FETÖ operasyonu: 33 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Bursa ve İzmir'in aralarında bulunduğu 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yakalanan şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı başından bu yana FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 910 kişinin tutuklandığını ve 1.006 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık.

????33'ü TUTUKLANDI.

????5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda,

➡️ 910 kişi Tutuklandı.

➡️… pic.twitter.com/pNvEKOlzJd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2025

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek", "ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak", "terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak" ve "sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından arandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.