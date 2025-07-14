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TRT Haber 14.07.2025 06:06

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yola çıktı

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman hatları üzerinde 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferi için bugün Ankara'dan yola çıktı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yola çıktı
[Fotograf: AA]

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bugün saat 10.55'te Ankara'dan hareket etti.

2 ay boyunca sefer yapacak tren Ankara'dan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla uğurlandı.

 

"Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hazırlanan Yüksek Hızlı Tren, 30 Eylül'e kadar sefer yapacak.

409 yolcu kapasitesine sahip 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, raylarda olacağı süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek. Trenin seferlerde toplam 100 binden fazla yolcu taşıması planlanıyor.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yola çıktı

8 ilde istasyonları selamlayacak tren, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak. 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" yola çıktı

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