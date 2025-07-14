U20 Milli Atletizm Takımı'ndan 15 madalya

Balkan Atletizm Birliği tarafından organize edilen şampiyonada 16 ülkeden sporcular mücadele etti.

Toplam 30 disiplinde 32 sporcu ile temsil edilen Türkiye, şampiyonada 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

U20 Milli takımı ülkeler sıralamasında ise 143 puanla Balkan 2'ncisi oldu. Ev sahibi Romanya 154 puanla ilk sırayı alırken, Yunanistan ise 137.5 puanla 3'üncülüğü elde etti.

Milli sporcularımızın sonuçları şu şekilde:

Altın madalya

-Koray Uygun, 110m Engel: 13.53

-Hamza Yaşın, 1500m: 3:52.76

-Hasan Can Akdemir, 3000m Engel: 9:24.39

-Rabiye Çiçek, Cirit Atma: 53.14m –PB-

-Yasir Kuduban, Yüksek Atlama: 2.09m

Gümüş madalya

-İrem Yiğit, 100m Engel: 14.00

-Havva Efe, 3000m: 9:46.98 – PB –

-Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlama: 13.36m

Bronz madalya

-Furkan Kanlı, 3000m: 8:38.93

-Muhammed Ağgün, 800m: 1:51.12 –SB-

-İran İnce, 1500m: 4:26.75 –PB-

-Nisa Nur Özdemir, Çekiç Atma: 53.22m –PB-

-Sümeyye Nur Şirin, Disk Atma: 46.76m –PB-

-4x100m Kadın Bayrak Takım (İrem Yıldırım & Ekin Yurttaş & İrem Yiğit & Zeynep Kaya) 46.57

-4x100m Erkek Bayrak Takım (Emre Ergün & Toprak Ege Özdemir & Buğra Güleryüz & Koray Uygun) 41.49

Diğer dereceler

-Eren Keser, 400m: 47.60 – PB – (4.)

-Elanur Şen, 3000m Engel: 11:12.62 (4.)

-Eray Kalın, Disk Atma: 51.98m (4.)

-Özlem Özcan, Çekiç Atma: 13.80m (4.)

-Emre Çolak, Üç Adım Atlama: 15.18m (4.)

-İrem Yıldırım, 100m: 11.53 –PB- (5.)

-Yusuf Şenödeyici, Uzun Atlama: 7.29m (5.)

-Emirhan Ergün, 100m: 10.66 –PB- (7.)

-Emirhan Kanar, Cirit Atma: 57.43m (7.)

-Eylül Dönmez, Üç Adım Atlama: 12.45m (7.) & Uzun Atlama: 5.76m (9.)

-Berfin Babat, 400m: 56.14 (9.)

-Ecem Sümeyye Çengel, 800m: 2:18.22 –PB- (9.)

-Ekin Yurttaş, 100m: 12.03 –PB- (9.)

-Batuhan Özdemir, Gülle Atma: 16.94m –PB- (9.)

-Yusuf İslam Akyüz, Çekiç Atma: 58.18m (10.)

-Özgü Çolak, Yüksek Atlama: 1.65m (10.)

-Toprak Ege Özdemir, 100m: 10.93 (14.)