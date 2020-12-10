Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington merkezli German Marshall Fund düşünce kuruluşunun internet üzerinden düzenlediği panelde, Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlattı.

Kalın, ABD'de gayriresmi seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden ile farklılıklara rağmen iyi ilişkiler olabileceğine inandıklarını söyledi.

"Türkiye'yi cezalandırmak ilişkilere zarar verir"

Kalın, "Biden Türkiye'yi biliyor, Obama döneminde 4 kez geldi. Onun ve ekibinin, sadece ABD-Türkiye ilişkileri bakımından değil aynı zamanda küresel siyaset bakımından, Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik değerini takdir edeceğine inanıyorum" dedi.

Washington'u S- 400 konusunda uyaran Kalın, "Bu konuda Türkiye'yi cezalandırmak ilişkilere zarar verecek ve herhangi bir olumlu sonuç doğurmayacaktır" dedi.

Kalın, Türkiye’nin defalarca ABD'den Patriot hava savunma sistemlerini satın almak istediğini ancak bu teklifin reddedildiğini hatırlattı.

Kalın'dan Washington'a uyarı

Washington'dan Suriye politikalarını gözden geçirmesini beklediklerini ifade eden İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun dönemde tıkanacağını söyledi.

FETÖ elebaşı ve mensuplarının ABD’de bulunmasını ve Türkiye'nin bu kişileri iade isteğini de hatırlatan Kalın, konunun Biden yönetiminin gündeminde olacağını ifade etti.

Panelde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum, Rusya, İran ve Çin ile ilişkileri de masaya yatırıldı.