Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Akar, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, terörle mücadeleden yerli ve milli savunma sistemlerine kadar kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Ortak merkezin inşasının başlaması için çalışmalar devam etmektedir"

Akar, Azerbaycan'da kurulacak Türk ve Rus Ortak Merkezi'nin inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Ortak merkezin inşasının başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam etmektedir. Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

"Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır"

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gerginliğini sebebinin Yunanistan olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme barışa uzanan elimiz malesef hep havada bırakılmıştır."

Hulusi Akar, Sakarya'daki tank palet fabrikası eleştirilerine de yanıt verdi.

"Mülkiyeti ve 116 personel ile denetimi Milli Savunma Bakanlığında kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC savunma anonim şirketine sadece işletme hakkı devredilmiştir."

S-400 açıklaması

Bakan Akar'ın gündeminde S-400 hava savunma sistemlerinde gelinen son durum da vardı.

"S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir."