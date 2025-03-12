Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.03.2025 13:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli bayram ikramiyesi artışına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli bayram ikramiyesindeki artışa ilişkin, "Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli bayram ikramiyesi artışına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, 2018'de emekli bayram ikramiyelerinin verilmeye başlandığını, daha önce olmadığını anımsattı.

Bunun kanunla yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Yılmaz, "Grubumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Bir teklif oluşturuldu. Daha önce 3 bin liraydı, iki bayram olduğu için toplamda 6 bin lira. Grubumuzun teklifi bu hafta Meclis'e verilmiş oldu" diye konuştu.

Meclisin, bayram ikramiyesini 4 bin lira Ramazan Bayramı, 4 bin lira Kurban Bayramı olmak üzere 8 bin liraya çıkarmayı öngören teklifi görüşeceğini dile getiren Yılmaz, "Meclisimizin değerlendirmelerine konu olan bir şey. Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Kurban Bayramı Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Bakanlar Bolat ve Yumaklı, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
14:11
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı
14:20
Küresel ısınma arıları nasıl etkiliyor?
14:00
Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi
13:50
Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı
13:46
Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ