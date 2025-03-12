Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.03.2025 12:27

Bakan Işıkhan: Bayram ikramiyelerini Meclis'ten geçer geçmez ödeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan: Bayram ikramiyelerini Meclis'ten geçer geçmez ödeyeceğiz

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız"

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan,"Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan,"Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." yanıtını verdi.

ETİKETLER
Emekli İkramiye Ramazan Bayramı SGK
Sıradaki Haber
Erdoğan: Türkiye'yi barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 515'e yükseldi
12:43
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatına verdiğimiz destekler sonuç veriyor
12:40
ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"
12:33
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
12:23
9 ilde uyuşturucu operasyonu
12:15
İstanbul'da çöken binanın altından tarihi mezar taşı çıktı
Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ