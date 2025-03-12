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TRT Haber 12.03.2025 11:51

İZSU yine İzmir Körfezi'ni kirletti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, dün İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne, 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uyguladı.

İZSU yine İzmir Körfezi'ni kirletti

İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerimiz bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, İZSU’ya ait hattan, İç Körfez’e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İZSU’ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin lira idari ceza uygulandı.

İZSU yine İzmir Körfezi'ni kirletti

"İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz”

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Murat Kurum
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