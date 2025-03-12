İZSU yine İzmir Körfezi'ni kirletti

İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerimiz bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, İZSU’ya ait hattan, İç Körfez’e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İZSU’ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin lira idari ceza uygulandı.

"İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz”

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.