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Gündem
TRT Haber 12.03.2025 11:39

Bakanlık tek tek ifşa etti: Bal, sucuk, salam, peynir ve tereyağında hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve etiket yapan firmalar kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine 27 firmanın hileli ürünü daha eklendi. İşte güncel taklit ve tağşiş listesi...

Bakanlık tek tek ifşa etti: Bal, sucuk, salam, peynir ve tereyağında hile

Bakanlığın son olarak yayınladığı hileli ürünler arasında peynir, piliç sucuk, tereyağı, kasap köfte, çiçek balı ve kangal sucuk gibi ürünler yer alıyor.

Manisa'da üç firmaya ait çiçek balı üreticisinde taklit ve taşiş tespit edildi.

9 firmaya ait zeytinyağı üreticilerinde ise zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. 

Afyon sucukları markasının etiketsiz sucuk (dana eti) ürününde, kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca, Yörükoğlu Peynir markasının ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde de kanatlı eti tespit edildiği açıklandı.

Bakanlığın listesine salam ve sucuk da girdi. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et tespit edildi.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Bal, sucuk, salam, peynir ve tereyağında hile

Keçi peynirinde keçi sütü yok

Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Bal, sucuk, salam, peynir ve tereyağında hile

Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemediği ifade edildi.

Gıda sahtekarlığı ifşa ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

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Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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