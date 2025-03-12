Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.03.2025 10:08

Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin, karanlık gecelerde bile özgürlüğüne yürüyen bir direnişin adıdır. Kardeşliğimizin sarsılmaz gücüne olan inancımızla, zulmün gölgesi ne kadar uzun olsa da Filistin'in gökyüzü bir gün mutlaka aydınlanacak" mesajına yer verdi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Suudi mevkidaşı bin Selman ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Kahve fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 10'un üzerinde geriledi
11:24
Şehirlerarası otobüslerde 'Aile Yılı' indirimi
11:28
Otoyol ücretini ödemeyen araç sahipleri sınır kapılarından geçemeyecek
11:20
YKS geç başvurusunda son tarih yarın
11:17
İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde
11:11
NASA buz dağının görünmeyen kısmını IceNode robotuyla ölçecek
Gazze'de Ramazan
Gazze'de Ramazan
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ