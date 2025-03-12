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Gündem
AA 12.03.2025 13:26

Bakanlar Bolat ve Yumaklı, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine destek ve ikili işbirliğini derinleştirmek amacıyla Kiev'de temaslarda bulunarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

Bakanlar Bolat ve Yumaklı, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Bolat'a, Türkiye Müteahhitler Birliği ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 25 şirketin temsilcileri de eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü 1. Toplantısı'na, Bakan Bolat ile Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba birlikte başkanlık edecek.

Bakan Bolat'ın ziyareti çerçevesinde üst düzey ikili temaslarda bulunması ve Ukrayna'da faaliyetlerini sürdüren Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Söz konusu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracak kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Kiev'de gerçekleştirilecek toplantı ile Ukrayna'nın savaşla birlikte zarar gören altyapısının yeniden inşasına yönelik planladığı projeler ve bu projelerde Türk müteahhitlik sektörünün yer almasına ilişkin konular masaya yatırılacak.

Türk müteahhitlik sektörü, savaş döneminde karayolları, köprüler, enerji ve konut inşaatları gibi acil ihtiyaç alanlarında 1,2 milyar dolarlık 100 proje üstlenirken, sektörün Ukrayna'daki 10 milyar dolarlık proje birikimi, savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında önemli rol oynayacak.

Ziyaretin, Türk inşaat sektörünün Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturması da bekleniyor.

Sulama altyapısının yeniden inşası ele alınacak

Bakan Yumaklı'nın Ukrayna heyetinde de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç yer alacak.

Yapılacak görüşmelerde, tarımsal sulama altyapısının yeniden inşası, süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ihracatında mevcutta olan kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

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