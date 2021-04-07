Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye için güven ve istikrar" diyerek inandığımız yolda yürüyeceğimizi milletimize gösterdik.

Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun diyorum.

"21. yüzyılın lider ülkesi hedefine ulaşacağımız bir dönem olacak"

Tüm kalbimizde ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. 21. yüzyılın lider ülkesi hedefine ulaşacağımız bir dönem olacaktır. Türkiye için bu vizyon bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedefe dönüşmüştür. Demokrasimizi güçlendirerek, altyapımızı kurarak, insan gücümüzü geliştirerek önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak buraya kadar geldik. Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık.

Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla, yöntemlerle karşılaştığımız da oluyor. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları, hatta hataları telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

"Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük"

Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu hala kabul etmeyenler var. Proje, genel başkanlar, proje kampanyalar üzerinden bizleri yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var.

Yeni anayasa teklifimizi bu ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak siyasetin ve milletin kendi eseri olan bir anayasa için kolları sıvadık.

Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklar tamam. Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrası güzel günler için hazırlamaktır.

Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz.

"Tedbirlere riayet ederek salgının boynunu kıracağız"

Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

En önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ruhumuzu zenginleştirirken, tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.

(Kılıçdaroğlu'na tepki) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın.

Ayrıntılar geliyor...