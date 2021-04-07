Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda enerji yoğunluğunun azalmasıyla yıllık 20 milyon ton eş değer petrol azaltımı gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, enerji verimliliği uygulamaları sayesinde 2003 - 2018 döneminde sanayi sektörünün nihai enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf sağlandığını vurguladı.

2017-2020 döneminde enerjiye 4.8 milyar dolar yatırım

Dönmez, enerji verimliliğini sadece teknik düzeyde değil sosyal ve kültürel olarak da ele aldıklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017'de ilan ettik. 6 tematik başlık ve 55 eylemle birincil enerji tüketiminde yüzde 14’lük azaltımı 2023’e kadar hedef olarak belirledik. 2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptık. “

Yapılan yatırımlarla 451 ton petrol tasarrufu

Geçen yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapıldığını kaydeden Dönmez, yapılan yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf edildiğini ve bunun maddi karşılığının 158 milyon dolar olduğunu ifade etti.

VAP ile 434 projeye destek

Dönmez, 2009'dan bu yana sanayideki enerji verimliliği projelerini teşvik etmek için destek programları uygulandığını hatırlatarak, bunlardan birinin de Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri olduğuna dikkat çekti.

VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam eden toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon liralık destek sağlandığını söyleyen Dönmez, karşılığında yıllık 173 milyon liralık parasal tasarruf ve 90 bin ton eş değer petrol kaynak tasarrufu sağlandığını dile getirdi.

Kamu kurumlarında yüzde 15 enerji verimliliği hedefleniyor

Dönmez, Ekonomi Reform Paketi'nde de enerji verimliliğinden bahsedildiğini hatırlatan Dönmez, Verimlilik Artırıcı Projekapsamını genişlettiklerini söyledi:

"VAP’ın kapsamını ticari binalar, enerji sektörü, hizmet sektörü tesisleri ve tarım tesislerini de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Diğer yandan, 2019 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2023 sonuna kadar kamu kurumlarına referans tüketim değerlerinden yüzde 15 enerji verimliliği hedefi konuldu. Konuyla ilgili rehber ve izleme alt yapısı kuruldu. Tasarruflar şimdiden önemli seviyelere ulaşmaya başladı."