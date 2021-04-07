Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda günler öncesinden hazırlıkları başlayan darbe girişimi faaliyetlerinin ortak koduydu “Pars”.

Eski Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın "Her an tatbikat alarmı verilebilir, telsizler test edilsin" talimatı üzerine, alay ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi baskın yapılan TRT stüdyoları arasındaki iletişim kontrol edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Alaydan çıkardıkları mermilerle milleti hedef aldılar

14 Temmuz günü alayın mühimmat mal sorumlularını yanına çağıran eski Alay Komutanı Barış, 8 bin G3 piyade tüfeği mermisinin alaydan çıkarılıp Beytepe'deki Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi talimatını verdi.

O mermiler ise darbe girişimine direnenleri hedef almak içindi.

“Kıpırdayan olursa vururum”

Yine eski Alay Komutanı'nın emri ile Muhafız Komando Taburu'ndan 124 asker, beraberinde Albay Muhammet Tanju Poshor ve Kurmay Yarbay Ümit Gençer ile TRT baskınına gönderildi.

TRT stüdyolarına zorla giren darbeciler, çalışanları odalara kilitleyerek ölüm tehditleri savurdular.

[Fotoğraf: TRT Haber]

TRT baskınına giden askerlere takviye gönderdiler

O sırada Köşk Muhafız Komando Birliği'nden 103 asker de TRT baskınına giden askerlere takviye olarak gönderildi.

Yakın bölgedeki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır kuvvet olarak beklediler.

Silah zoruyla sözde darbe bildirisini okuttular

Sözde darbe bildirisini darbecilerin başındaki isim Ümit Gençer okuyacaktı.

Gençer hazırlanarak tören üniformasını giydi. Ancak gelen bir telefon onu bu kararından döndürdü ve sözde bildiri silah zoru ile spikere okutuldu.

Millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi

Aynı dakikalarda millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak veren milyonlar sokağa çıktı.

Yaşlısı genci yüzlerce kişi TRT'ye koştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Polis-millet el ele verdi

Havadan helikopterler ve uçaklarla halkı korkutmaya çalışan darbeciler, saatler sabaha karşı 3'ü gösterdiğinde millet- polisin el ele vermesiyle TRT’den temizlendi.

Fetö’cü hainler sabaha karşı gözaltına alındı.