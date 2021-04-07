Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muhafız alayı davasında karar açıklandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
15 Temmuz'da TRT ekranlarından silah zoruyla "sözde darbe bildirisini" okutan eski Kara Harp Okulu Tabur Komutanı Yarbay Ümit Gençer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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