Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşı ne kadar koruyor?
Şimdiye kadar 18 milyon doza yakın aşı yapıldı. Aşının koruyuculuğuyla ilgili ilk veriler birazdan TRT Haber'de.
Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 18 milyona yaklaştı. Peki, aşı ne kadar koruyor?
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Mutasyon Sinovac Biotech Virüs
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