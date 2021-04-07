Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 27 gözaltı
11 ilde Osmaniye merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları belirlenen 27 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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