Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile ilk kez bir araya geldi.

Gündemdeki önemli maddelerden biri 2023 seçimleriydi. Erdoğan, MYK üyeleri üzerinden teşkilata ve milletvekillerine önemli bir talimat vererek, "Sahada aktif olun" dedi.

Hedef, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların daha iyi anlatılması.

"Gönüllere dokunmayı unutmayın" uyarısı

Bunun için izlenecek yolu da anlatan Erdoğan, "Salgın sebebiyle dar kapsamlı toplantılar yapın" diyerek, teknolojik imkanların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

"Gönüllere dokunmayı unutmayın" uyarısı da yapan Erdoğan, "Tüm bu çalışmalarda, Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümü, bugüne kadar yaptıklarımızı iyi anlatın" dedi.

Teşkilatların sahaya inmesi bekleniyor

Büyük ölçüde yenilenen teşkilat üyeleri, bu saha çalışması ile vatandaşlarla daha sıkı bir diyalog kuracak.

Yeni yöneticiler, kendilerini daha iyi tanıtmak için mesai harcayacak. Ekonomi başta olmak üzere AK Parti iktidarları döneminde elde edilen kazanımlar anlatılacak.

AK Parti teşkilatının bu talimatın ardından önümüzdeki hafta başında 2023 seçimleri için sahaya inmesi bekleniyor.