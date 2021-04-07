Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
22 ilde FETÖ soruşturması: 51 gözaltı kararı
Ankara merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması kapsamında, 37 eski mülki idare amiri ile 14 gizli sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülki idare amiri ile 14 gizli sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit ve operasyonel hatlar üzerinden sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları tespit edildi.
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