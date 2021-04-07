TRT'yi işgal ederek silah zoruyla darbe bildirisi okutanlar için karar günü geldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başkent'teki son yargılama Muhafız Alayı davasında 104'ü tutuklu, 11'i firari 497 sanık hakkında hüküm açıklanacak.

90 sanık için müebbet talebi

Davanın ilk duruşması, 10 Ekim 2017'de görüldü. 3 Temmuz 2020'de, savcı esas hakkında mütalaasını verdi.

Mütalaada, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in de aralarında yer aldığı 90 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

TRT işgalini yöneten eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in ise bu suçla birlikte "Cumhurbaşkanına suikast" teşebbüsünden ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Gençer ve Poshor'un, 65 TRT çalışanına karşı işledikleri suçlardan da 1512'şer yıla kadar mahkumiyetleri isteniyor.

Çatı davada 141 kez müebbet aldı

Dönemin Muhafız Alayı Komutanı eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Bu davada da, alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 1512 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Savcı, mütalaasında, sanıklardan 134'ü hakkında, değişen yıllarda hapis cezaları istedi. Çoğu er, 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu.