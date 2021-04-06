Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakoviç'le görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
İki bakan, Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretini de görüştü.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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